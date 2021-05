Tauberbischofsheim erhielt zu wenige Zuschüsse vom Land

Tauberbischofsheim. Für die Stadt Tauberbischofsheim ergeben sich durch die anhaltende Corona-Pandemie erhebliche Mehrkosten. Diese wirken sich auch negativ auf den Haushalt 2021 aus.

AdUnit urban-intext1

Kleinkindbetreuung

In den Monaten Januar und Februar, in denen lediglich eine Woche eine Betreuung stattfand, hat die Stadt Tauberbischofsheim für die Kitas einen Erstattungsbeitrag von 82 579 Euro (Januar zuzüglich 75 Prozent für Februar) sowie 3528 Euro für die Kindertagespflege (Januar zuzüglich 80 Prozent für Februar). Für die Gesamtkosten von 86 107 Euro ging bislang eine Landesbeteiligung über 38 456 Euro ein.

Angekündigt aus Stuttgart waren 80 Prozent der tatsächlich angefallenen Kosten. Im Fall Tauberbischofsheim bedeutet das, dass 31 800 Euro weniger in die Stadtkasse geflossen sind als erwartet.

Die Mehrkosten für die Stadt entstanden, weil der Gemeinderat beschlossen hatte, die Elternentgelte für das reguläre aber aufgrund von Corona nicht stattgefundene Betreuungsangebot zu verzichten.

AdUnit urban-intext2

Schulkindbetreuung

Hinzu kommt, dass die Stadt Tauberbischofsheim laut einer Hochrechnung bei der Schulkindbetreuung mindestens 13 000 Euro im Zeitraum bis Pfingsten mehr aufwenden musste. Vom Land gebe es, laut Hauptamtsleiter Michael Karle, keine Signale für ein weiteres Förderpaket zur Unterstützung der Schulkindbetreuung. Deshalb habe sich die Stadt mit einem Brief an das Land Baden-Württemberg gewandt, um auf die steigenden coronabedingten finanziellen Lasten hinzuweisen. Ob und in welcher Höhe die Eltern mit einer Entgelterstattung bei der Schulkindbetreuung für die ausgefallene Betreuung während des Wechselunterrichts rechnen können, soll bis spätesten zu den Sommerferien geklärt werden.

Weitere zusätzliche Kosten

Zudem fallen durch die Testpflicht an Schulen und in der Kinderbetreuung an. Da die Kreisstadt die Tests selbst beschafft hat, muss sie in Vorleistung treten. Bei 1500 Testkids macht das 72 000 Euro. Die Abrechnung mit dem Land erfolgt voraussichtlich im Juli. hut

AdUnit urban-intext3