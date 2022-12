Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Innenstadt Tauberbischofsheim: Eisbahn auf dem Marktplatz findet viele Fans

Auf der Tauberbischofsheimer Kunsteisbahn geht es in dieser Woche in die letzte Runde. Am Sonntag, 11. Dezember, ist sie letztmals geöffnet. Das Wirtschaftsforum zieht eine zufriedene Zwischenbilanz.