Tauberbischofsheim: Ein Kunstprojekt gegen den Brustkrebs

Tauberbischofsheim. Oksana Steffan – ihr Künstlername lautet Aksana Yakimova – hat sich der Enkaustik verschrieben. Das ist eine Maltechnik, bei der in Wachs gebundene Farbpigmente heiß auf den Maluntergrund aufgetragen werden. Ein Ceranfeld ist quasi ihre Staffelei. Mit dieser Technik erschafft sie Landschaften und Blumen, Abstraktes und Konkretes. Ihr Atelier trägt den Namen „Green Tree A2“ und ist gleichsam Galerie am Schlossplatz.

Die aus Belarus stammende Oksana Steffan stellt aber nicht nur ihre eigenen Werke, sondern auch die anderer Künstler aus. Ihr neuestes Projekt hat sie mit viel Enthusiasmus gestartet. Als Deutschland-Präsidentin von „International Art Acts“ hat sie mit dem philippinischen Ableger dieser Organisation eine Aktion gegen Brustkrebs auf den Weg gebracht. Künstler und -innen aus aller Welt schicken ihr Werke zu, die sie ausstellt. Aus Indien, Österreich, Nepal und Ägypten hat sie ganz unterschiedliche Bilder, die in verschiedenen Techniken gefertigt wurden, zugesandt bekommen. Eröffnet werden soll die Schau, für die sie auch fünf Künstler aus Tauberbischofsheim gewonnen hat, am Sonntag, 27. Februar, um 14 Uhr. Danach wird die Ausstellung in Würzburg, im Sommer wahrscheinlich in Mainz und Frankfurt zu sehen sein.

Oksana Steffan vor Bildern des indischen Künstlers Arnav Raj Singh, die in ihrer Galerie zu sehen und teil der Aktion gegen Brustkrebs sind. © Steffan

Alle Künstler haben sich beim Verkauf eines Bildes bereit erklärt, zwischen 20 und 30 Prozent des Erlöses an Kliniken in verschiedenen Ländern zu spenden, die Brustkrebspatientinnen behandeln. „Ich möchte etwas bewirken im Leben und Menschen helfen“, begründet Oksana Steffan ihren Elan. Sie engagiert sich im Internet, ist Administratorin von verschiedenen Kunstvereinen und hat ihre Bilder bereits in virtuellen Ausstellungen in Sydney, New York, Venedig oder Rom gezeigt.

Bei der am Sonntag beginnenden Ausstellung freut sie sich auf Begegnungen in Präsenz. Bei Musik und gesunden Snacks sowie unter Einhaltung der Corona-Regeln möchte sie in die Schau einführen und mit Interessierten ins Gespräch kommen. hvb