Tauberbischofsheim: Direktor des Amtsgerichts wechselt nach Heilbronn

Tauberbischofsheim. Der langjährige Direktor des Amtsgerichts Tauberbischofsheim, Dr. Alexander Jörg, wechselt zum 1. Mai als Vizepräsident an das Amtsgericht Heilbronn. In Heilbronn folgt er auf Eberhard Nietzer, der Ende Oktober 2020 in den Ruhestand getreten ist.

Beruflicher Werdegang

Dr. Alexander Jörg trat nach dem Studium der Rechtswissenschaften und dem Referendariat in Konstanz im September 2000 in den Justizdienst des Landes Baden-Württemberg ein.

Dr. Alexander Jörg sucht eine neue berufliche Herausforderung am Amtsgericht Heilbronn. © LGM

Er war bei der Staatsanwaltschaft Heilbronn und beim Amtsgericht Schwäbisch Hall tätig, bevor er 2005 in die Justizvollzugsanstalt Heilbronn wechselte und wenig später mit dem Amt des stellvertretenden Anstaltsleiters betraut wurde.

Seit 2016 in Tauberbischofsheim

Ab 2007 war er im Justizministerium mit Justizvollzugsangelegenheiten befasst. Im Jahr 2011 war er für sechs Monate an die Generalstaatsanwaltschaft in Stuttgart abgeordnet. Seit Januar 2012 führte Dr. Jörg das Amtsgericht Tauberbischofsheim. In seine Amtszeit fiel die Reform des Grundbuchwesens mit der Zusammenfassung von vormals über 600 Grundbuchämtern auf 13 grundbuchführende Amtsgerichte. Das Grundbuchamt Tauberbischofsheim nahm seinen Betrieb zum 1. Juli 2012 auf und gehört heute zu den Grundbuchämtern mit den kürzesten Bearbeitungszeiten im Land.

Ebenfalls während seiner Amtszeit wurden im Zuge der Notariatsreform im badischen Landesteil die Nachlassgerichte in das Amtsgericht, so auch in Tauberbischofsheim, eingegliedert.

Leitung der Zivilabteilung

Beim Amtsgericht Heilbronn übernimmt er – neben seinen Verwaltungsaufgaben als Vizepräsident des Amtsgerichts – die Leitung der Zivilabteilung, des Vollstreckungsgerichts und der Insolvenzabteilung. In diesen Bereichen wird er auch als Richter tätig sein.

Hobby Gartenarbeit

Dr. Jörg ist 50 Jahre alt und mit einer Staatsanwältin verheiratet. Er hat zwei Kinder, 17 und 14 Jahre alt. In seiner Freizeit beschäftigt er sich mit Gartengestaltung, Gartenarbeit und Modelleisenbahnbau. lgm

