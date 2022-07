Tauberbischofsheim: Das neue Schulzentrum ist so gut wie fertig

Tauberbischofsheim. Ein Großprojekt in Tauberbischofsheim nähert sich seiner Fertigstellung. Beim Tag der offenen Tür am 22. Juli kann man das Schulzentrum am Wört mit dem Sonderpädadogischen Bildungs- und Beratungszentrum ganz genau in Augenschein nehmen.

Emsig wurde in den vergangenen Jahren an der Umgestaltung und Modernisierung des Schulzentrums am Wört gearbeitet. Mit der Inbetriebnahme des Gebäude C am Ende des letzten Schuljahres sowie der Fertigstellung des Schulhofs in den nächsten Wochen gehören auch die Bauarbeiten bald der Vergangenheit an.

Die Stadt, die Schulleitung, Lehrer und Schüler freuen sich über die neuen, modernen Unterrichtsmöglichkeiten – vor allem für den Bereich Musik und den Ganztagesbetrieb – und über die große Mensa im Gebäude C. Sie kann mit ihrer technischen Ausstattung und ihrer Größe auch als Veranstaltungsraum genutzt werden.

Außerdem ist im unteren Bereich des Gebäude C die komplette Christophorus-Schule, das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum Förderschwerpunkt Lernen, untergebracht. In den neuen Räumlichkeiten kann gezielt und individuell auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen werden.

Der Schulhof nimmt ebenso immer immer mehr Formen an. Fußball- und Basketballspielen ist hier genauso möglich wie das „Relaxen und Chillen“ auf den vielen Sitzgelegenheiten. Ein Volleyballnetz kann ebenso aufgespannt werden. Ein schöner Spielplatz mit Rutsche und Sandkasten umschließt die Räumlichkeiten der Christophorus-Schule.

Wer sich selbst ein Bild von dem neuen Gebäude samt Innenleben sowie dem Schulhof machen möchte, kann am Freitag, 22. Juli, beim Tag der offenen Tür von 16 bis 18.30 Uhr zum Schulzentrum kommen. Lehrer und Schüler werden die Mensa, die Musik- und Gruppenräume, die Räumlichkeiten der Christophorus-Schule und den Schulhof vorstellen. Die Bläserklasse des Schulzentrums sowie die Rock-AG werden zur musikalischen Umrahmung beitragen, außerdem kann der Schulhof zu verschiedenen sportlichen Bewegungsmöglichkeiten genutzt werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. pm/sk