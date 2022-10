Dienstag gegen 10.30 Uhr in der Hauptstraße. Drei, vier Autos stehen durchschnittlich an der Ampel, die den Verkehr in der Kurve in Höhe des Polizeigebäudes regelt. Die Rot-Phasen dauern jeweils eine knappe Minute und sind flexibel. Alles im grünen Bereich also? Nicht ganz.

Ein FN-Leser schrieb uns: „Wie lange ist die Straße denn noch einseitig blockiert? Der Baukran ist schon

...