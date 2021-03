Eine Corona-Teststation geht in Tauberbischofsheim noch in dieser Woche an den Start. Die ersten Testungen sollen Bürgern am Freitag ab 17 Uhr angeboten werden.

Tauberbischofsheim. Auch in der Kreisstadt wird es ein Testzentrum geben. Ab Freitag können sich Bürger im Technologie- und Gründerzentrum kostenlos auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen.

„Bereits

