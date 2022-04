Tauberbischofsheim: Bildstock Hof Steinach erstrahlt in neuem Glanz

Hof Steinbach. Der Bildstock „Marienkrönung“ Hof Steinbach wurde in der Zeit um 1800 als Doppelbildstock gestiftet. Der Stifter ist heute nicht mehr bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Bildstock besteht aus balusterartig gebauchtem vierkantigem Postament Block. Die Säule auf dem quaderförmigen Inschriftblock und beidseitigen Reliefaufsatz zeigt auf der Vorderseite die Marienkrönung durch Gott Vater, Jesus mit Kreuz dargestellt, und darüber schwebt der Heilige Geist im Sinnbild einer Taube. Über dem Bildstock ist eine Krone ausgebildet und rechts und links mit einem Puttenkopf abgeschlossen.

Der Bildstock Marienkrönung erstrahlt in neuem Glanz. © Emil Hönninger

Auf der Rückseite war das so genannte „Walldürner Blutbild“. Leider hat der Zahn der Zeit und die Umweltbelastung diese Darstellung vollständig zerstört. Der Bildstock wurde im Oktober 2000 abgebaut und nach den vorgenannten Darstellungen die Restaurierung beziehungsweise der Abguss des Bildstockes durch die Firma Fleck Tauberbischofsheim erstellt.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Jubiläum 100 Jahre Heimatverein Hainstadt: „Zukunft braucht Vergangenheit” Mehr erfahren

Im Mai 2001 wurde der „neue“ Bildstock wieder an der gleichen Stelle in Hof Steinbach aufgestellt. Die Weihe wurde nach einem Gottesdienst im Freien am 13. Juni 2001 durch Pfarrer Stahlberger vorgenommen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach über 20 Jahren war der Bildstock durch die Umwelt wieder sehr stark angegriffen. Deshalb hat die Firma Fleck, Tauberbischofsheim, im Auftrag des Heimatvereins Dittigheim durch eine Reinigung und kleine Reparaturen den Bildstock wieder in neuem Glanz gebracht.

Die Kosten von 1535 Euro twurden durch Spenden der Bürger von Hof Steinbach, der Stadt Tauberbischofsheim und dem Heimatverein Dittigheim aufgebracht. emh