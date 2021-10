Schock am Sonntagnachmittag: Ein Mann ist mit seinem Auto durch die Frontscheibe hindurch in den Eingangsbereich des Möbelhauses Schott in Tauberbischofsheim geprallt.

Tauberbischofsheim. Ein Bild der Verwüstung bot sich an diesem freundlichen Herbstsonntag im Möbelhaus: Scherben über Scherben, umgestürzte Verkaufsständer und ein liebevoll dekorierter kleiner Weihnachtsmarkt in

...