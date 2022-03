Tauberbischofheims Partnerstadt Vitry solidarisch mit der Ukraine

Tauberbischofsheim/Vitry. Die leidvolle Situation in der kriegsgebeutelten Ukraine ruft auch bei den französischen Nachbarn tiefe Betroffenheit hervor, gepaart mit dem starken Wunsch zu helfen. So rief die Stadtverwaltung der Tauberbischofsheimer Partnerstadt mit Bürgermeister Jean-Pierre Bouquet an der Spitze am Sonntag alle Bürger Vitrys zu einer großen Spendenaktion auf, bei der neben einem Konto für Geldspenden in der Markthalle Sachspenden abgegeben werden konnten. Zur großen Freude der Organisatoren fand diese Aktion ein großes Echo in der Bevölkerung. Das Busunternehmen Bardy wird mit mehreren Fahrzeugen die Sachspenden an die polnisch-ukrainische Grenze bringen. Das Bild entstand bei einer Solidaritätskundgebung auf dem „Place d’Armes“. Bild: MJK

