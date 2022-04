Tauber trat bei Distelhausen über die Ufer

Distelhausen. Durch die Regen- und Schneefälle in den vergangenen Tagen war der Wasserpegel bei Distelhausen wieder stark angestiegen. Samstagmittag waren in Distelhausen bereits Tauber nahe Wege und Straßen sowie der Sportplatz überflutet und das schon bereits das dritte Mal in diesem Jahr. Der Wasserpegel stand am Samstag um 12 Uhr an der Messstelle in Tauberbischofsheim bei 238 Zentimeter am Abend gegen 18 Uhr bei 256 Zentimeter. Durch die Wetterumstellung wird mit einem starken Rückgang der Wasserstände gerechnet.. Bild: Uwe Büttner

