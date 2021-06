Taschendiebe geschnappt

Odenwald-Tauber/Völklingen. Acht Personen wurden im saarländischen Völklingen nach intensiven Ermittlungen, die von der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn und dem Landeskriminalamt Saarland geführt wurden, festgenommen.

Auf die Spur der zwischen 22 und 38 Jahre alten Täter kamen die Ermittler der Kriminalpolizei Heilbronn, nachdem es ab Dezember 2020 zu einer Häufung von Taschendiebstählen im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn gekommen war. Hierauf wurden die weiteren Ermittlungen beim Arbeitsbereich für Seriendelikte zentralisiert, wo umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet wurden, die nun zur Festnahmeaktion am 10. Juni führten.

Mindestens 39 Fälle

Vier der Festgenommenen, die im Fokus der Heilbronner Ermittler standen, sollen mindestens 39 Mal an unterschiedlichen Orten in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in Supermärkten Brieftaschen von Kunden entwendet und später in mindestens fünf Fällen mit den erbeuteten Bankkarten unberechtigte Abhebungen an Geldautomaten vorgenommen haben.

Unter anderem werden ihnen Taten in der Region Odenwald-Tauber, im Landkreis und Stadtgebiet Heilbronn, im Stadtgebiet Heilbronn zugeordnet.

Die acht Tatverdächtigen – vier Frauen und vier Männer mit bulgarischer Staatsangehörigkeit – wurden auf Grund der von den Staatsanwaltschaften Mosbach und Saarbrücken beantragten und durch die Amtsgerichte Mosbach und Saarbrücken erlassenen Haftbefehle vorgeführt.

Schwerer Bandendiebstahl

Die Haftrichter setzten alle Haftbefehle wegen schweren Bandendiebstahls in Vollzug. Die Tatverdächtigen wurden daraufhin in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

