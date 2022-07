Talk zum Thema „Kriegserfahrungen“

Tauberbischofsheim. Menschen verschiedener Generationen waren zum Talk auf der blauen Couch in der Pop-up-Kirche der Evangelischen Kirchengemeinde Tauberbischofsheim eingeladen. Die Journalistin Heike von Brandenstein moderierte einfühlsam zum Thema „Kriegserfahrungen“. So beschrieb Horst Walter seine Fluchterfahrungen im Zweiten Weltkrieg und kam darüber mit der aus Kiew geflüchteten Ina in einen berührenden Austausch. Schuld und Vergebung, Alltagserfahrungen im Krieg und was daraus zu lernen ist für die Zukunft kamen zur Sprache. Auch interessierte Zuhörer konnten dabei ihre Erfahrungen einbringen. Alle waren sich einig, dass weitere Gespräche dieser Art folgen sollten. Bild: Heike Kuhn

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1