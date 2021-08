Tagesmütter erlangen Zertifikat

Tauberbischofsheim. Nun war es wieder soweit. Der Tageselternverein übergab an acht Teilnehmer das Zertifikat nach 160 Unterrichtseinheiten Qualifizierung zur Tagespflegeperson.

Insgesamt absolvierten die Teilnehmer in zwei Jahren 160 Unterrichtseinheiten in vier Kursen. Am Abend der Zertifikatsübergabe überreichten F. Bitterer vom Jugendamt und F. Neugebauer vom Tageselternverein an acht Tagesmüttern feierlich ihre Zertifikate. Zwei weitere Teilnehmer, darunter ein Tagesvater, müssen noch ihre Fehlzeiten nachholen und bekommen ihr Zertifikat nachgereicht.

Der Tageselternverein Main-Tauber-Kreis führte die Kurse in Kooperation mit dem Jugendamt durch. Inhaltlich wurden in den Kursen die elementaren Grundlagen der Kindertagespflege wie Betreuung, Förderung, Erziehung, rechtliche und finanzielle Informationen und Kooperation mit den Eltern bearbeitet. Aber auch heikle Themen wie Schweigepflicht und Kindeswohlgefährdung wurden besprochen.

Am Ende der Qualifizierung musste jede Tagespflegeperson eine eigene Konzeption erstellen und ein Kolloquium absolvieren. Den Prüfern H. Küffner (Jugendamt), F. Haas (Jugendamt), F. Seidel (Tageselternverein), F. Neugebauer (Tageselternverein) und F. Kraft (Kursreferentin) wurden wieder interessante Themen wie Gärtnern mit Kindern, mit Naturmaterialien und einfachen Mitteln die Fantasie und Motorik der Kinder fördern, Malen mit Kindern, Basteln mit Salzteig, Musik und Bewegung mit Kindern oder Kinder und Tiere präsentiert.

Abwechslungsreiche Kurse

Auch die Teilnehmer empfanden alle Kurse als bereichernd, abwechslungsreich, informativ und gut vorbereitend auf die Tätigkeit als Tagespflegeperson. Ein Teil möchte sogar an dem Aufstockerkurs 140+ teilnehmen und sich weiter qualifizieren, um auf die seit April neuen Vorgaben zur Qualifizierung von Tagespflegepersonen anzuschließen. Hier müssen neue Tagespflegepersonen 300 Unterrichtseinheiten absolvieren (Fachkräfte nur 50 Unterrichtseinheiten), um als Tagespflegeperson anerkannt zu werden.

Leitend für diese neue Qualifizierung ist das Prinzip der Kompetenzorientierung: selbstgesteuertes Lernen, konstruktive Lernprozesse und die Selbstreflexion. Zudem kommen neue Themen wie Kinderrechte, Inklusion und Businessplan dazu.

Auch im Kreis ist die Kindertagespflege eine wichtige Säule in der Kinderbetreuung. Aktuell betreuen etwa 85 Tagespflegepersonen an die 290 Tageskinder. Sowohl die Betreuung von Kindern zwischen null und drei Jahren als auch die ergänzende Betreuung von Kindergarten- und Schulkindern spielt hier eine große Bedeutung. Tagespflege ist die Betreuung, Förderung und Erziehung von Kindern in und durch zwei Familien. Sie ist familiär, flexibel und individuell. Tagespflege findet in der Regel wohnort- oder arbeitsnah statt und gewährleistet für die betreuten Kinder die Stabilität des sozialen Umfeldes.

Der Tageselternverein bietet Eltern und Tagespflegepersonen umfassende Informationen und Beratung in allen Fragen der Tagespflege an. Er vermittelt und begleitet Betreuungsverhältnisse im Auftrag des Jugendamtes und qualifiziert regelmäßig neue Tagespflegekräfte.

