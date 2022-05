Tauberbischofsheim. Die Richard-Trunk-Musikschule ruft am Sonntag, 15. Mai, mit dem Elternbeirat der Schule zwischen 15 und 17.15 Uhr die Bevölkerung zum „Tag der offenen Tür“ in die Stadthalle auf. Die Besucher werden Einblicke in die musikalische Welt der Musikschule erhalten. Sie können sich informieren, welche Fächer unterrichtet werden. Die Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten, soll aber auch eine Möglichkeit zum Austausch bieten. Die Streichinstrumente, E- Gitarre oder klassische Gitarre, Holz- und Blechblasinstrumente, Tasteninstrumente und Schlagzeug werden vorgestellt. Für eine Beratung stehen die Fachlehrer zur Verfügung. Für die Unterhaltung sorgen junge Musiker. Kinder der musikalischen Früherziehung, Bläserklasse, Blockflöten-AG und das Orchester sowie Ensembles stellen sich in einem Konzert vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1