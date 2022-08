Taekwon-Do machte Spaß

tauberbischofsheim. Für 23 sportbegeisterte Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren stand „Taekwon-Do-Schnuppertraining mit kleiner Vorführung“ auf dem Ferienprogramm. Die Kids schauten gespannt den Trainern und Schulleitern bei Selbstverteidigung, Hyong und Bruchtests zu, ehe sie selbst in das Training starteten. In altersgerechten Gruppen erhielten sie einen kleinen Einblick in den Trainingsalltag und konnten ihre neu gelernten Übungen direkt auf Schlagpolstern ausprobieren. Damit alle Kinder auch richtig ausgepowert waren, wurde das Training mit einem Hindernisparcours beendet. Bild: Lena Wagner

