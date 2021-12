Täglich ein „neues“ Adventsfenster

Tauberbischofsheim. Eisbahn zu, Weihnachtsmarkt abgesagt – trotzdem gibt es Ziele für einen entspannten Adventsspaziergang in Tauberbischofsheim. Lohnen kann sich ein gemütlicher Gang zum Schulzentrum am Wört, um hier die Adventsfenster von außen anzuschauen. Jeden Schultag wird hier, am Brückenübergang zwischen dem Gebäude A und dem Gebäude B, ein weiteres Fenster dekoriert. Verantwortlich hierfür zeigt sich die Fachschaft Religion. Mit den Schülern im Unterricht werden Ideen entwickelt, es wird gebastelt, geschnitten, geschrieben und gemalt und die fertigen „Produkte“ dann so an den Adventsfenstern angebracht, dass sie von innen und außen bewundert werden können.

