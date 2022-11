Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Lesung - „Prada für Dicke gibt es einfach nicht“ Susanne Ackstaller liest in Tauberbischofsheim

„Texterella“ heißt der Blog, den Susanne Ackstaller seit 13 Jahren schreibt. Er richtet sich an Frauen jenseits der 40, 50 oder 60 – ans reifere Publikum also. Am Sonntag liest sie aus ihrem Erstlingswerk im Engel-Saal.