Strukturen weiter verbessern

Die Frauen Nationalmannschaft hat eine überragende EM in England gespielt. Im Anschluss hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg mehr Aufmerksamkeit, bessere Strukturen und Talent-Gerechtigkeit gefordert. Warum ist das im Jahr 2022 immer noch nicht selbstverständlich?

Ronny Zimmermann: Das hat ganz viele Gründe, angefangen bei der Fußball-Infrastruktur. Viele Umkleidekabinen sind beispielsweise in einer Zeit gebaut worden, in der noch keiner an Frauenfußball gedacht hat. Einige davon wurden bis heute nicht modernisiert. Zudem gibt es 2022 leider immer noch Leute, die der Meinung sind, dass Frauen auf dem Fußballplatz nichts verloren haben. Und wie überall fehlt es hier oft auch an den Ehrenamtlichen, die für die Sache brennen.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat dem DFB in Sachen „equal pay“ und der Prämienfrage bei Männern und Frauen Druck gemacht. Hat es dieses Kanzlerworts bedurft?

Zimmermann: Die Gründe sind meines Erachtens klar. Zunächst trifft es der Begriff „equal pay“ nicht wirklich, denn von einer Bezahlung wie bei einem Arbeitsverhältnis kann man im Fall dieser Ausschüttungen gar nicht sprechen. Hier werden Prämien für sportliche Erfolge ausgelobt. Und das eben auf Basis der eingespielten Summen. Da werden eben in dem Männer-Business ganz andere Gelder bewegt. Ändern können das in erster Linie die Besucher der Spiele. Wenn sich der Zuschauerschnitt der Frauenbundesliga von derzeit rund 1000 auf 10 000 erhöht, wird auch ganz schnell die Entlohnung durch die Clubs steigen. Es müsste zudem ein neuer TV-Vertrag her, der eine entsprechende Größenordnung hat. Verbessern sich die Rahmenbedingungen, dann könnten wir auch andere Prämien ausschütten. Aber selbstverständlich stellen wir uns der Thematik und werden das auch künftig diskutieren.

Was kann der Badische Fußballverband tun, um den Frauenfußball im Verein und in der Region zu unterstützen?

Zimmermann: Wir tun bereits vieles. Mit jedem Verein, den wir besuchen, reden wir über Mädchenfußball. Den vorhandenen Frauen- und Mädchenmannschaften bieten wir größtmögliche Flexibilität, um sie im Spielbetrieb zu halten. Um neue Spielerinnen zu gewinnen, gibt es niederschwellige Angebote, um sich einfach mal unverbindlich auszuprobieren. Und wir fördern die Qualität der Trainerinnen und Trainer und Funktionäre, zum Beispiel mit speziellen Ausbildungen für Frauen und mit Stipendien. Wir werden demnächst gemeinsam den anderen baden-württembergischen Verbänden eine Kampagne starten, um den Schwung der EM jetzt mitzunehmen. Zudem werben wir gerade bei der Politik, die teilweise überalterte Infrastruktur der Vereine zu verbessern, denn auch diese limitiert bisweilen eine positive Entwicklung. dib/Bild: Seufert