Streuobstwiese als ökologischer Hotspot

Jakob Fischer, Zabergäu Renette oder Friedberger Bohnapfel: So heißen nur einige der Apfelsorten, die im Taubertal wachsen. Zwischen Dittigheim und Tauberbischofsheim wurde jetzt ein Streuobstwiesenlehrpfad eröffnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tauberbischofsheim. Viel ehrenamtliches Engagement steckt in dem neuen Streuobstwiesenlehrpfad, der am östlichen Weg der Dittigheimer Tauberbrücke Richtung Tauberbischofsheim beginnt. Der Verein „Tauberländer Bio-Streuobstwiesen“ hatte die Idee und holte viele Mitstreiter mit ins Boot: den Nabu, den Heimatverein Dittigheim, die Stadt Tauberbischofsheim und die Leader-Aktionsgruppe Regionalentwicklung Badisch-Franken. Den Schatz vor der eigenen Haustür zu erkennen und die Bevölkerung für den hohen Wert der Streuobstwiesen zu sensibilisieren war die Idee. Jetzt kann sich jeder bei einem Spaziergang überzeugen, wie gut sie umgesetzt wurde.

Leader-Projekt

In ihrem Grußwort wies Bürgermeisterin Anette Schmidt auf den hohen Stellenwert von Leader für die ländliche Region hin, ohne die Projekte wie der Lehrpfad nicht möglich wären. Sie würdigte den großen Einsatz von Tobias Hornung, stellvertretender Vorsitzender des Vereins „Tauberländer Bio-Streuobstwiesen“, der sich im Zuge des Vorhabens zum Apfelsortenspezialisten entwickelt habe. Finanziell sei der Lehrpfad von der Bürgerstiftung Tauberbischofsheim mit 3800 Euro und von Netze BW mit 2900 Euro unterstützt worden.

Alfred Beetz, Vorsitzender der Leader-Aktionsgruppe Badisch-Franken, sprach mit Blick auf den Lehrpfad von einem Vorzeigeprojekt von Bürgern für Bürger. „Das ist genau das, was Leader will“, so Beetz. Dass die Besonderheit der Streuobstwiesen mit ihrer Vielfalt und ihrer wichtigen Funktion als Biotope Beachtung fänden, sei hervorragend geglückt. Leader habe nicht nur die Entwicklung des Streuobstwiesenlehrpfads, sondern auch einen Mäher und einen Anhänger mit insgesamt 15 600 Euro aus dem Regionalbudget unterstützt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Immaterielles Kulturerbe

Die Begeisterung für sein Engagement war Tobias Hornung anzumerken. „Die Streuobstwiesen haben mich gepackt“, gab er unumwunden zu. Er pries sie als ökologische Hotspots, die immer weniger werden, was ihn bedenklich stimme. Schließlich seien sie ein immaterielles Kulturerbe, dass es den Menschen nahe zu bringen gelte. Der Verein „Tauberländer Bio-Streuobstwiesen“ pflege die Wiesen, pflanze Bäume nach und bewahre die pomologische Vielfalt. „Die Arbeit für den Naturschutz bringt Seelenfrieden“, so Hornung.

Zwölf Apfelsorten werden derzeit auf dem Pfad mit Name, Herkunft, Reifung und Gebrauch beschrieben. Geht es nach dem Willen der Macher, sollen weitere folgen. Schließlich stehen weitaus mehr Sorten als das bislang beschriebene Dutzend auf den Wiesen.

Ist der Jakob Fischer ein typischer baden-württembergischer Kinderapfel, handelt es sich beim Brettacher Gewürzapfel um einen, der sich besonders gut lagern und zum Backen oder Mosten verwenden lässt, erfährt der Interessierte. Daneben informiert eine große Tafel vom Heimatverein über Dittigheim, eine weitere vom Nabu über das Wiesenleben im Verborgenen, über die Vogelwelt vom Kleiber bis zum Wendehals sowie eine vom Verein „Tauberländer Bio-Streuobstwiesen“ von der Apfelbaumblüte bis zum fertigen Most.

Schauen wie ein Insekt

Auch an die Kinder ist gedacht worden. Mit einem kleinen Dach gedeckt ist ein Pfahl, in den auf verschiedene Höhen Facettenaugen eingelassen sind, wie Nabu-Vorsitzende Monika Becker erläuterte. So können Kinder erfahren, wie Bienen oder Fliegen die Welt erleben.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Mit dem neuen Streuobstwiesenlehrpfad ist die Kreisstadt um ein informatives, interessantes und naturverbundes Erlebnisangebot reicher.