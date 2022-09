„Strangers in the Night“ in der Stadthalle

Tauberbischofsheim. „Stangers in the Night – The World Hits of Bert Kaempfert“: Mit diesem Programm startet die 35. Saison der Tauberbischofsheimer Schlosskonzerte am Sonntag, 2. Oktober, um 20 Uhr in der Stadthalle.

Star des Abends ist ein prominenter Vertreter des neuen Jazz und Popgesangs, der Berliner Marc Secara, einer dieser selten gewordenen „Crooner, die swingen, die Licht und Luft in den Song hineinlassen, die mit ihrer Stimme fliegen können.“ (RBB Kulturradio).

Mit seiner 15-köpfigen Band ist er derzeit auf einer Tournee in deutschen Städten, die nach dem Auftritt im Taubertal im Berliner Wintergarten ihren Abschluss findet.

Der Komponist des Abends ist der Hamburger Bert Kaempfert. Mit 150 Millionen verkaufter Tonträger ist er der weltweit erfolgreichste deutsche Songwriter und mit Frank Sinatras Hit „Strangers in the Night“ ist sein Name untrennbar verbunden.

Auch viele andere Größen des Showbiz wie Elvis, Ella Fitzgerald oder Sammy Davis Junior verdanken ihm unvergessliche Songs. Mit „easy listenig“ kreierte er seinen ganz unverwechselbaren Stil. Seine Erfolgstitel sind mittlerweile in den Rang zeitloser Klassiker aufgestiegen.