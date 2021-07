Stimmungsvolle Videoclips

Main-Tauber-Kreis. Bilder drücken oft mehr aus als Worte, das ist unbestritten. Wenn sie dazu noch in kompakte, animierende Videoclips umgesetzt werden, entstehen Bild- und Videosequenzen, die Lust machen, die schönsten Plätze entlang der „Romantischen Straße“ selbst zu entdecken.

Und davon besitzt Deutschlands bekannteste und beliebteste Qualitätsferienstraße eine so große Anzahl, dass die Wahl schwerfällt, was man sich zuerst ansehen sollte. Mit neun neu aufgenommenen und gestalteten Videos bietet die Romantische Straße jetzt allen Interessenten einen komprimierten Überblick zu den Top-Sehenswürdigkeiten an der abwechslungsreichen, 460 Kilometer langen Route zwischen Würzburg und Füssen, die auch durch den Main-Tauber-Kreis führt.

Auf der Startseite

Die Videos sind über die Startseite der „Romantischen Straße“ im Internet abrufbar oder direkt erreichbar über die YouTube Playlist auf https://www.youtube.com/playlist?list=PLW_m2mN7l8wOsIzhHeGdNCoPOQrulU40u

Die neun Videoclips präsentieren die sechs Abschnitte „Auf der Romantischen Straße – von Würzburg bis Wertheim“ sowie die Strecken von Wertheim nach Rothenburg, von Rothenburg nach Dinkelsbühl, von Dinkelsbühl nach Donauwörth, von Donauwörth nach Augsburg und von Augsburg nach Schongau. Die drei thematischen Videoclips „Herbstimpressionen in den Weinbergen rund um Röttingen“ sowie „Ein romantischer Wintermorgen in Feuchtwangen“ und „Dinkelsbühl – A Walk in the Park“ runden das Bewegtbild-Angebot ab.

