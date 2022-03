Stilles Gedenken an der Martinskirche

Tauberbischofsheim. Das schreckliche Kriegsgeschehen in der Ukraine macht auch viele Menschen hier bei uns betroffen. Dies kam auch am vergangenen Sonntag zum Ausdruck, als sich zirka 250 Personen bei der Martinskirche trafen, um in einem „Stillen Gedenken“ ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zum Ausdruck zu bringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aus diesem Treffen heraus entstand der Wunsch vieler Beteiligter, dieses „Stille Gedenken“ an den Sonntagen in der Fastenzeit fortzusetzen. In ökumenischem Miteinander heißen deshalb die evangelische, aramäische und katholische Gemeinde willkommen, sich jeweils an den Sonntagen in der Fastenzeit an der Martinskirche zu einem 20-minütigen Friedensgebet zu treffen und im „Zusammenstehen“ mit Gebet und Stille, beim Läuten der Glocken und mit entzündeten Kerzen die Verbundenheit mit den Menschen, die unter diesem Krieg leiden, zu zeigen.

Das nächste „Stille Gedenken“ findet am Sonntag, 13. März, um 19.15 Uhr an der Ölberggruppe (hinter der Martinskirche) statt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2