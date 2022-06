Steuer auf Parkplätze

Tauberbischofsheim. Die Stadt muss sich umstellen bei der Umsatzsteuer und das macht Kämmerin Barbara Kuhn richtig viel Arbeit. Durch die Einführung des Paragrafen 2b im Umsatzsteuergesetz sind privatrechtliche Leistungen der Stadt grundsätzlich für diese Steuer relevant. „Für alles, wobei die Stadt künftig im Wettbewerb zu privaten Dritten steht, fällt Umsatzsteuer an“, so Kuhn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sie erläuterte das anhand des Parkens auf freien Flächen. Autoabstell-areale, wie der vor dem Landratsamt oder neben dem Rewe-Markt in der Pestalozziallee, sind danach steuerpflichtig, weil sie an Nutzer verpachtet werden. Parkbuchten am Straßenrand hingegen sind steuerfrei. Bei den Tiefgaragen ändere sich nichts, informierte Kuhn, der die Regelungen selbst ein wenig kurios erscheinen.

Bei Hallen und Gebäuden im Eigentum der Stadt ist die sportliche Nutzung steuerpflichtig, ein geselliges Fest hingegen steuerfrei. Als Beispiel nannte Kuhn einen Sportverein, der für sein Training nachmittags in der Halle nutzt und am Abend an gleicher Stelle einen Kappenabend veranstaltet. Auch auf die Ausleihe eines Geschirrmobils oder eines Toilettenwagens wird künftig die Umsatzsteuer zu zahlen sein. „Das ist ein wahnsinniger Bürokratieaufwand“, meinte Barbara Kuhn, bei der die Hilfe eines Fachmanns zwingend notwendig sei. Zudem müsse ein internes Kontrollsystem alle Fälle überprüfen, und natürlich können die Mehrkosten an die Nutzer weitergegeben werden.

Mehr zum Thema City-Gemeinschaft „Bedeutung Bad Mergentheims steigern“ Mehr erfahren Gemeinderat Tauberbischofsheim Kindergartengebühren steigen Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Ruhegeld Diese Nachteile drohen Rentnern Mehr erfahren

„Das schreit ja nach einer Reform des Umsatzsteuergesetzes“, so Leonhard Haaf (Bürgerliste). Er halte das für eine unnötige Belastung und fragte, wie denn der Städte- und Gemeindetag dazu stehe.

Gernot Seitz (Bürgerliste) verwies darauf, dass Vereine bereits seit rund 30 Jahren nach diesem Prinzip verfahren müssten. Damals habe das eine höchstrichterliche Entscheidung festgelegt. hvb