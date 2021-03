Main-Tauber-Kreis. Der kommissarische Leiter des Umweltschutzamtes im Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Ludwig Hasenfuß, ist jetzt vom Ersten Landesbeamten Christoph Schauder in die Freistellungsphase der Altersteilzeit verabschiedet worden. An diese wird sich der wohlverdiente Ruhestand anschließen. Ludwig Hasenfuß war knapp 45 Jahre lang im öffentlichen Dienst tätig, davon 37 Jahre beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis in Tauberbischofsheim.

Damit gehörte er zu den „Urgesteinen“ der Kreisverwaltung. Seit dem Jahr 2002 war Ludwig Hasenfuß stellvertretender Amtsleiter des Umweltschutzamtes und zuletzt kommissarischer Leiter. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Verabschiedung nur im kleinsten Rahmen stattfinden. Schauder würdigte dabei die hohe fachliche Kompetenz des scheidenden Beamten. „Sie haben aufgrund ihrer großen beruflichen Erfahrung die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte strukturiert aufzuarbeiten und sind dabei immer lösungsorientiert vorgegangen“, lobte Schauder.

Bei den Kolleginnen und Kollegen genieße Ludwig Hausenfuß höchste Anerkennung. „Er hatte immer ein offenes Ohr für die Kolleginnen und Kollegen. Seine Hinweise in Fachgesprächen waren immer ein Gewinn“, sagte Franz Pichler, Sachgebietsleiter im Umweltschutzamt. Seine berufliche Karriere startete Hasenfuß im Jahr 1976 mit der Ausbildung für die Laufbahn des gehobenen Verwaltungsdienstes mit Stationen beim Bürgermeisteramt Boxberg und dem Landratsamt Main-Tauber-Kreis. Nach der Staatsprüfung im Jahr 1980 absolvierte er seinen Grundwehrdienst und war anschließend für zwei Jahre beim Regierungspräsidium Stuttgart für das Feuerwehrwesen und den Katastrophenschutz verantwortlich.

Aufgrund seiner Heimatverbundenheit zog es ihn bereits zum 1. November 1983 zurück an das Landratsamt Main-Tauber-Kreis. Das erste Einsatzgebiet war das Rechts- und Ordnungsamt, Sachgebiet „Zivile Verteidigung, Katastrophenschutz und Feuerwehrwesen“. 1987 wurde er Leiter der zentralen Bußgeldstelle und ein Jahr später Sachgebietsleiter Immissionsschutz und Abfallrecht im Umweltschutzamt.

Zum stellvertretenden Amtsleiter des Umweltschutzamtes wurde er am 1. September 2002 bestellt. Die kommissarische Amtsleitung wurde ihm nach dem Ausscheiden der Amtsinhaberin Heike Kademann zum 1. Oktober 2020 übertragen.

Ludwig Hasenfuß möchte sich nun seinem Garten und den Enkelkindern widmen.

Besonders freut er sich auf ausgedehnte Wanderungen in den Bergen. Sobald es das Pandemiegeschehen zulässt, steht eine schon lange geplante Pazifik-Kreuzfahrt auf dem Programm. lra