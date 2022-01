Sternsinger von St. Martin sammelten 10 400 Euro

Tauberbischofsheim. Die Sternsingeraktion wurde in der Tauberbischofsheimer Pfarrei St. Martin mit Kaplan Arul Arockiasamy in einem Sternsingergottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin eröffnet. Am Schluss des Gottesdienstes wurden Kreide und Sternsingersegensaufkleber gesegnet und die Kinder trugen ihre Haustexte vor. Am Nachmittag waren um 14 und 15 Uhr jeweils in der Stadtkirche und der Liobakirche die Sternsinger nochmals mit Lied und Hausbesuchstexten zu hören. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie wurden zuvor in der ganzen Gemeinde die Segensbriefe mit dem geweihten Haussegen verteilt. Inzwischen sind bereits 10 400 Euro eingegangen, weitere Spenden zur Unterstützung der Sternsingeraktion können noch bis Ende Januar entgegengenommen werden. Weitere Infos und Bilder zur Sternsingeraktion sind auch auf der Homepage www.kath-kirche-tbb.de mit einem kleinen Sternsingerfilm zu sehen Bild: Kurt Baumann

