Sternsinger sammelten 12 305 Euro

Tauberbischofsheim. „Kinder stärken – Kinder schützen. In Indonesien und weltweit.“ Unter diesem Motto stand die Sternsingeraktion, an der sich 45 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus der Pfarrei St. Bonifatius, Tauberbischofsheim beteiligten. Pater Kasimir Fieden sendete die Könige in einem feierlichen Gottesdienst aus. Und so sammelten die Sternsinger in St. Bonifatius die stolze Summe von 12 305 Euro für gleichaltrige Kinder. Nachträgliche Spenden können gerne noch im Pfarrbüro der Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim oder in der Sakristei St. Bonifatius abgegeben werden. Bild: Martin Vierneisel

