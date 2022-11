Stellschrauben neu justieren

Wenn man den Aussagen von Professor Dr. Andreas Knie Glauben schenkt, steht beim ÖPNV in Deutschland auf der Verpackung oft nicht das, was drin ist. Anstatt sich jetzt aber auf die Suche nach den Schuldigen dafür zu machen, wäre es angebracht, in einer konzertierten Aktion die Stellschrauben neu zu justieren, um die Lage zu verbessern. Neben der Politik ist hierbei vor allem die Deutsche Bahn gefragt. Sie kündigt zwar immer wieder große Investitionen an. Aus meiner Sicht werden sie aber teilweise an der falschen Stelle getätigt, wie das Beispiel Frankenbahn beweist, die infrastrukturell im Dornröschenschlaf liegt.

© siehe Bildtext

Wie gut ist es da, wenn man sich auf lokaler Ebene konkret Gedanken macht, voranzukommen. Thorsten Haas von der VGMT praktiziert es, indem er die Sparte Ruftaxis forciert. Mit seinem Tun blickt er über den Tellerrand hinaus und ist schon einen Schritt weiter als andere – und auf einem guten und richtigen Weg.