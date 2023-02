Stehende Ovationen für „Mister Judo“ Joachim Fels

Tauberbischofsheim. Neben einem Rückblick und einem Ausblick standen zahlreiche Ehrungen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Judoabteilung des TSV Tauberbischofsheim.

Besondere Ehrungen wurden Joachim Fels für 55 Jahre und Karl-Heinz Mühleck für 50 Jahre Mitgliedschaft zuteil.

Die Geehrten Auszeichnungen als langjährige Judotrainer bekamen Torsten Zettelmeier (25 Jahre) sowie Andrzej Kozlowski und Andrea Zettelmeier (jeweils 15 Jahre). Folgende Mitglieder wurden für ihre langjährige Treue zum Verein geehrt: Joachim Fels (55 Jahre), Karl-Heinz Mühleck (50 Jahre), Dieter König und Dieter Thum (jeweils 45 Jahre), Vera Braun (40 Jahre), Jeanette Höcherl und Sonja Seidenspinner (jeweils 35 Jahre), Daniel Schott (30 Jahre), Andreas Kraft (25 Jahre) sowie Thomas Fischer, Vanessa Höcherl und Andre Weller (jeweils 15 Jahre). Für sportliche Erfolge 2022 gewürdigt wurden: Ronja Giese, Hosanna Obrecht, Maxim Schmitt (Altersklasse U9/sieben bis acht Jahre), Corinna Dießelberg, Joris Dießelberg, Phil Collin Karl, Julian Licko, Ebby Schilter, Lasse Steffen, Hanna Steinam, Ira-Anessa Umminger, Alexandra Weinig, Milena Zalucky, Pia Zettelmeier (Altersklasse U11/acht bis zehn Jahre), Elena-Sophie Beuchel, Janne Dold, Vincent Mohr, Arthur Resch, Magnus Sprecakovic, Anton Weinig (Altersklasse U13/zehn bis zwölf Jahre), Chantal Lieb, Thore Steffen (Altersklasse U15 /zwölf bis 14 Jahre), Anna-Lena Höcherl, Theodora Sarbu-Mazilu (Altersklasse U18/15 bis 17 Jahre), Anna-Lena Höcherl, Mara Noorlander (Altersklasse U21/ 17 bis 20 Jahre sowie Altersklasse Frauen/17 Jahre und älter). Zur „TSV-Judosportlerin des Jahres 2022“ wurde Assistenztrainerin Natalie Giese ernannt. pdw

Stehende Ovationen gab es speziell für Joachim Fels, seit 39 Jahren Leiter der Judoabteilung („Mister Judo“ oder „Judo-Cheffe“ genannt).

Fels trat 1968 der rund zwei Jahre zuvor gegründeten Judoabteilung des TSV Tauberbischofsheim bei. Seit 1970 ist er Trainer der damals neu initiierten Judo-Jugendgruppe. Von 1977 bis 1984 war er stellvertretender Abteilungsleiter, bevor er das Leitungsamt der TSV-Judoabteilung übernahm, das er seither ausübt.

Für seine Verdienste erhielt er in den vergangenen Dekaden eine Vielzahl an Auszeichnungen. Dazu zählen unter anderem die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg und die Verdienstmedaille des Sportkreises Tauberbischofsheim (beide 2000), die Ehrennadel in Silber des Badischen Sportbundes Nord (2005), das Ehrenabzeichen in Gold durch die Badische Sportjugend (2010), die Verdienstnadel in Gold des TSV Tauberbischofsheim (2013) sowie die Ehrennadel in Gold des Badischen Judo-Verbandes (2019). Zudem wurde Fels 2007 als „Trainer des Jahres“ durch den Deutschen Judo-Bund und 2013 als „Vorbild in Baden-Württemberg“ ausgezeichnet. 2019 ernannte ihn der TSV zum Ehrenmitglied.

Zu Beginn der Veranstaltung in der Sporthalle der Kaufmännischen Schule hieß Joachim Fels sowohl viele Mitglieder als auch einige Ehrengäste willkommen, darunter Bürgermeisterstellvertreter Gerhard Baumann, Matthias Götzelmann, Vorsitzender des Sportkreises Tauberbischofsheim, sowie Dr. Michael Lippert vom Sachgebiet Jugendsport- und Sportförderung des Main-Tauber-Kreises.

Der Anfang des Sportjahres 2022 sei von einem „Warmlaufen unter Corona-Bedingungen“ geprägt gewesen, erinnerte Fels in seinem Bericht. Als Aktivitäten und Höhepunkte des weiteren Jahresverlaufs nannte er unter anderem eine Corona-Faschings-Aktion mit den „Bambini“ im Februar, eine Spendenaktion unter dem Motto „Solidarität in der Not für die Ukraine“ im März, die Verleihung des Zivilcourage-Preises an Jugendtrainer Torsten Zettelmeier im April, ein Kinder- und Jugend-Zeltlager auf der DLRG-Tauberinsel bei Werbach im Mai, die Teilnahme am Altstadtfestumzug und die Vereinsmeisterschaft im Juli, eine Fortbildung für Jugend- und Assistenten-Trainer auf Kreisebene im September, den 2. „TBB-Run“ anlässlich der Martini-Messe im Oktober sowie die lange Kinonacht für Kinder, Schüler und Jugend mit Grillen sowie die Wettkampfspiele im November. Zudem schloss das Jahr im Dezember sowohl mit der DOSB-Trainer-C-Leistungssport-Verlängerung an der Landes-Sportschule in Albstadt für Reinhold Braun, Joachim Fels, Gerald Höcherl, Johanna Schumann und Torsten Zettelmeier als auch dem ersten Platz beim Günter- Brandel-Jugend-Förderpreis sowie Trainingseinheiten mit Eberhard Kieslich (6. Dan) aus Kentucky/USA mit Gästen vom TV Niederstetten und TSV Künzelsau ab.

„Vielfalt bringt Kinder und Jugend zum Sport“, unterstrich der Judoabteilungsleiter in Bezug auf die vielen Angebote des TSV, speziell auch für junge Menschen. Ebenfalls erfreut vermochte er eine Verdoppelung der Mitgliederzahl innerhalb eines Jahres auf insgesamt 186 Judoka vermelden, darunter gleichsam ein sehr hoher Anteil an Kindern und Jugendlichen. Eine trotz Coronapandemie positive Wirtschaftssituation gab Schatzmeisterin Laura Nahm bekannt. Nach der Bestätigung einer beanstandungsfreien Finanz- und Kassenführung durch die Revisoren wurde die Abteilungsleitung einstimmig entlastet.

Für 2023 geplante Aktionen der TSV-Judoabteilung: Internationale Lehrgänge mit Eberhard Kieslich, eine Nachhaltigkeitsinitiative „Judowerte“, eine Mitmachmüllsammelmaßnahme „Picobello“, das Schüler-Sportabzeichen „Penthalon“, ein erneutes Zeltlager auf der Insel in Werbach, einen Infotag bei der Polizei einen Judo-Schnupperkurs im Rahmen des Sommerferienprogramms, die Vereinsmeisterschaft, die abermalige Teilnahme am Altstadtfestumzug sowie Projekttage in Impfingen.