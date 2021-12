Steffen Bamberger neuer Vorsitzender

Tauberbischofsheim. Aufgrund der derzeitigen Corona-Bedingungen fand die jährliche Nikolaus-Aktion der Grundschule am Schloss in diesem Jahr in weihnachtlicher Atmosphäre auf dem Schlossplatz statt. Wieder schlüpfte Wolfgang Graner in das Kostüm des Bischof Nikolaus und überreichte den glücklichen Schülerinnen und Schülern Geschenke und Büchergutscheine, die vom Förderverein finanziert wurden.

Neuwahlen im Mittelpunkt

Neben dieser Aktion wurden in der Jahreshauptversammlung des Fördervereins weitere Vorhaben besprochen. So hofft der Vorstand beispielsweise, den Fahrradbasar im Rahmen des Frühlingsmarkts wieder veranstalten zu können. Weitere Projekte sind in Planung.

Weiterhin wurde der Vorstand des Vereins neu gewählt. Steffen Bamberger ist neuer Vorsitzender. Er löst Katrin Thieme ab.

Neue Kassenwartin ist Manuela Seitz-Dürr, die auf Michael Herle folgt. Das Amt der Schriftführerin übernimmt Cora Heuschele-Koßner. Sie löst damit Stefanie Weickert-Radloff ab.

Dem erweiterten Vorstand gehören zudem Julia Kaufmann und Ester Liebler-Gerlach als Beisitzerinnen an. Den scheidenden Vorstandsmitgliedern wurde für ihr großes Engagement in den vergangenen Jahren gedankt.