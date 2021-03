Tauberbischofsheim. Im Team der Feuerwehr Tauberbischofsheim wurde am Freitag Stefan Lindtner von Bürgermeisterin Anette Schmidt und Haupt- und Personalamtsleiter Michael Karle willkommen geheißen. Er ist als Nachfolger des aktuellen ehrenamtlichen und langjährigen Stadtkommandanten Michael Noe vorgesehen, der 2022 altersbedingt sein Amt niederlegen wird.

Bis es soweit ist wird Stefan Lindtner nochmals die Schulbank drücken. Dann soll der Berufsfeuerwehrmann der erste hauptamtliche Feuerwehrkommandant der Tauberbischofsheimer Feuerwehr werden. Bis dahin führt Michael Noe das Amt weiter.

Stefan Lindtner kommt aus Werbach, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seine Berufserfahrung hat der Hauptbrandmeister überwiegend bei der Berufsfeuerwehr Stuttgart gesammelt. Nun beginnt er die Ausbildung zum Brandoberinspektor an der Landesfeuerwehrschule Bruchsal. Dazu gehört auch eine praktische Ausbildung in verschiedenen Bereichen. Die erste Station ist die Feuerwehr Friedrichshafen. Dann folgen weitere auswärtige Abschnitte in Baden-Baden und der BASF Werkfeuerwehr in Ludwigshafen. Der letzte Praxisteil ist bei der Berufsfeuerwehr Stuttgart vorgesehen.

Bürgermeisterin Anette Schmidt und Hauptamtsleiter Michael Karle wünschten für die Ausbildungsstrecke viel Erfolg. „Ich persönlich bin sehr stolz auf unsere Feuerwehr und deren Leistungen“, sagte Anette Schmidt bei ihrem Besuch.