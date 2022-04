Stattliche Anzahl an Spenden für den Tauberbischofsheimer Tafelladen gesammelt

Tauberbischofsheim. Nicht alle Menschen in Deutschland sind finanziell auf Rosen gebettet. Einige haben Probleme, gerade auch jetzt in Zeiten der Pandemie und des Krieges in der Ukraine und der damit verbundenen, immer weiter steigenden Inflation, ihre lebensnotwendigen Dinge für den Alltag zu bezahlen.

Gut, dass es Organisationen gibt, die sich dieser Probleme annehmen. Und wichtig, dass diese Organisationen, wie die „Tauberbischofsheimer Tafel“, durch Spenden unterstützt werden. Genau dazu rief vor einiger Zeit das Schuldekanat auf. Das Schulzentrum am Wört griff das Thema im evangelischen und katholischen Religionsunterricht sowie im Ethikunterricht auf. Die Fastenzeit, in der man selbst verzichten sollte, war außerdem ein willkommener Anlass, bedürftige Mitmenschen verstärkt in den Blick zu nehmen. Wer braucht Hilfe, welche Hilfe können die Schülerinnen und Schüler selbst leisten?

Diese Fragen wurden besprochen, und als Konsequenz daraus wurde begonnen, Spenden in der Schule zu sammeln. Eifrig machten sich die Schüler daran und brachten eine große Menge an haltbaren Lebensmitteln wie Nudeln, Reis oder Haferflocken sowie Hygieneartikel wie Zahncreme oder Duschshampoo in die Schule mit.

Als eine stattliche Anzahl an Spenden zustande gekommen war, kamen Mitarbeiter des Tafelladens am Schulzentrum vorbei, um die Spenden abzuholen. Sie freuten sich, dass durch diese Hilfsbereitschaft wieder mehr Bedürftigen geholfen werden kann.

