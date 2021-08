Start in einen neuen Lebensabschnitt

Tauberbischofsheim. Nach zwei lehrreichen Jahren haben 21 Schüler ihre Technikerurkunde sowie das Abschlusszeugnis in Empfang genommen und dürfen sich nun Staatlich geprüfter Techniker nennen. Doch wurde dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht in der sonst üblichen Atmosphärep gefeiert. Dennoch bot sich für die Schüler die Möglichkeit, sich nach ihrer zweijährigen Schulzeit zu ihrem Erfolg gratulieren zu lassen und sich von den Lehrern als auch den Klassenkameraden zu verabschieden. Mehr als der Hälfte der Schüler wurde für überdurchschnittlichen Leistungen ein Lob oder ein Preis verliehen.

Unter freiem Himmel kamen die Schüler ein letztes Mal an die GTB, wo sich neben der Schulleitung auch die unterrichtenden Kollegen zur Zeugnisübergabe und Ehrung der Lob- und Preisträger eingefunden hatten. Neben Schulleiter Hermann Ruppert und Klassenlehrer Stefan Schulz hielt auch Klassensprecher Marvin Huppmann eine Rede, in der er die letzten zwei von Corona geprägten Jahre Revue passieren ließ und zum Schluss kam, dass die Zeit an der Fachschule für Technik an der Gewerblichen Schule Tauberbischofsheim eine durchaus Gewinnbringende und Schöne war. „Es war die beste Schule, die ich je besuchte.“ Als Aufnahmevoraussetzung für die Fachschule für Technik ist neben einem fachspezifischen Berufsschulabschluss auch eine Berufserfahrung erforderlich. Mit dem Abschluss zum Staatlich geprüften Techniker ist die Fachhochschulreife verbunden. Sie berechtigt zum Studium an Fachhochschulen. Der erfolgreiche Abschluss zum Staatlich geprüften Techniker ermöglicht eine Laufbahn im mittleren Management.

Die Prüfung zum Staatlich geprüften Techniker haben folgende Schüler bestanden: Lukas Bauer, Tobias Dengel, Tobias Gebert, Maximilian Geier, Ogün Güler, Toni Hoffmann, Jens Hofmann, Marvin Huppmann, Fabian Ickert, Hannes Kammleiter, Benedikt Klingbeil, Rico Lahmers, Daniel Mehlmann, Jakob Pink, Markus Rödel, Yannick Roll, Philipp Rothengaß, Kevin Sanwald, Tobias Spinner, Tobias Steinberger, Pierce Windhagen. Ein Lob für einen Gesamtnotendurchschnitt von 1,8 bis 2,0 erhielten: Toni Hoffmann, Jens Hofmann, Marvin Huppman, Benedikt Klingbeil, Jakob Pink und Tobias Spinner. Einen Preis erhalten haben für einen Notendurchschnitt bis 1,7: Tobias Dengel, Tobias Gebert, Maximilian Geier, Hannes Kammleiter, Rico Lahmers, Yannick Roll. pm