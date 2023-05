Start der Weltfairändern-Woche

Mit Workshops am Vormittag, Spiel und Spaß am Nachmittag und jede Menge Informationen startete das Wochenprojekt „Weltfairändern“ am Montag im Schulzentrum am Wört. Gute Stimmung herrschte trotz leichten Regens allemal.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tauberbischofsheim. Rektor Christian Wamser ist zufrieden, wenn er am Nachmittag über den Schulhof blickt. Kinder und Jugendliche rennen herum, spielen Federball oder Tischtennis, liefern sich Matches am Tischkicker. In der Turnhalle spielen Jungs und ein paar Mädchen Fußball, im Zelt des Projektentwicklers Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) wird über den Klimawandel und Geschlechtergerechtigkeit informiert. Fair gehandelte Süßwaren und Getränke gibt es dort ebenso wie die Möglichkeit zum Kleidertausch, eine Handysammelstelle und Bildungsmaterialien.

„Wir möchten junge Menschen für Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und Klimaschutz sensibilisieren“, so Hanna Glaeser vom BDKJ. Die Workshops am Vormittag organisiert ihre Organisation, das für alle offene Nachmittagsprogramm die Schulen. Am Dienstag lautet das Motto Begeisterung, Basteln und Bücher, am Mittwoch geht es ums Upcycling und am Donnerstag um die Natur. Um 19 Uhr steht am Donnerstag ein Vortrag für Eltern über neue Medien auf dem Programm.