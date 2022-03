Star der französischen Blues-Szene tritt live auf

Dittigheim. „Manu Lanvin and the Devil Blues“ aus Paris gastieren am Samstag, 26. März, um 21 Uhr in der TSV-Halle am Ortseingang von Dittigheim. Wer bei einem der beiden Konzerte im „Kulturschock Königshofen“ dabei war, kennt bereits das außerordentliche Live-Erlebnis, das die Truppe auf die Bühne zaubert.

Dem Blues sagt man eine große Spiritualität nach und es gibt Musiker und Bandleader, deren Beziehung zur Musik über das schiere Herunterspielen von Songs hinausgeht. Der Star der französischen Blues Szene nennt sich Manu Lanvin und seine Band „The Devil Blues“ geht mit ihm durch Dick und Dünn. Diese Erfolgsgeschichte aus Frankreich kommt jetzt auch nach Deutschland. Es besteht kein Zweifel, dass die Zusammenarbeit mit der texanischen Blues Legende, Calvin Russell, eine Wende in Manu’s Karriere war. Kurze Zeit nachdem er Calvin Russels letztes Album produziert und mitgeschrieben hatte, begann Manu an seinem vierten Album „Mauvais Casting“ zu arbeiten, das 2012 veröffentlicht wurde. Dabei stellte er seinen neuen, frischen Sound vor, der von der Musikgemeinde sehr gut aufgenommen wurde und dem französischen Bluesman etliche Türen öffnete.

Manu Lanvin hat international viel Aner-kennung erhalten. © Veranstalter

2013 spielten Manu und „The Devil Blues“ im L’Olympia, The Apollo Theater, am Montreux Jazz Festival und über 120 Shows europaweit und in den USA. Manu erhielt eine persönliche Einladung von Claude Nobs und Quincy Jones, um in New York für die Jazz Foundation of America zu performen. Zudem wurde er 2014 ausgewählt Frankreich an der International Blues Challenge in Memphis zu repräsentieren.

„Blues, Booze & Rock ‘n’ Roll“ war zweifellos Manu’s erwachsenstes Album und brachte ihm viel Anerkennung ein. Vom „Le Parisien“ wurde es als „Best Album of the Year“ ausgezeichnet. Außerdem brachte es ihm eine Nominierung als „Best Male Performer“ beim „France’s Cristal Globes 2017“ ein. Ein Blues-Künstler der endlich in der französischen Musikszene aufgenommen wurde.

Von Johnny Hallyday wurde Manu eingeladen, seine Tournee zu eröffnen. Unterstützt wurde er auf der Bühne von Paul Personen. Seine immer größer werdende Fangemeinde und der grosse Zuspruch von Kollegen zeugen von seinem kontinuierlichen Wachstum und seiner Leistung.

Manu Lanvin & The Devils Blues sind Frankreichs heißester Classic Rock und Blues Rock Export diese Tage. Zielsicher spielt das Powertrio um seinen Namensgeber Manu eine brodelnde Mischung aus erdigem Blues, treibendem Boogie und eindringlichen Rock und Pop Elementen. 2020 kam nach einem erfolgreichen Auftakt der Corona Dämpfer. Jetzt geht es wieder in die Vollen und es darf eine Menge erwartet werden.

Bei der Veranstaltung am Samstag, 26. März, in Dittigheim gilt die aktuelle Corona-Verordnung von Baden-Württemberg.

Info: Weitere Informationen sind unter www.kulturschock-koenigshofen.de zu finden.