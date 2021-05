Standorte sollen erhalten bleiben

Main-Tauber-Kreis. Die Zukunftsdiskussion um die beiden Außenstellen der Handwerkskammer Heilbronn-Franken in Schwäbisch Hall und Tauberbischofsheim ist keine Standortfrage, sondern eine Personalfrage. Es geht nicht darum, einen der beiden Standorte zu streichen, wie das in unserer gestrigen Ausgabe angeklungen ist, sondern lediglich um die Besetzung der Stelle eines Betriebsberaters in Tauberbischofsheim.

Räumliche Nähe wichtig

Wie SWR4 inzwischen gemeldet hat, sollen beide Standorte erhalten bleiben. Sowohl Geschäftsführung als auch Vorstand hatten bei den Beratungen die Schließung der Standorte als nicht richtig empfunden. Die räumliche Nähe zu den Betrieben im ländlichen Raum solle auch künftig unbedingt erhalten bleiben. red