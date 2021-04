Tauberbischofsheim. Viele Geschäfte in Tauberbischofsheim testen momentan auf Initiative des Wirtschaftsforums Pro Tauberbischofsheim (WPT) die so genannte Luca-App (die FN berichteten). Diese wurde nun auch durch den Digitalisierungsbeauftragten Jonas Krämer für die Stadtverwaltung eingerichtet. Sie dient zur Kontaktnachverfolgung der Besucher.

QR-Code an Eingangstüren

Wie es in einer Mitteilung der Verantwortlichen heißt, finden sich an den Eingangstüren der Stadtverwaltung Tauberbischofsheim und den Büros mit den häufigsten Kundenkontakten Aushänge, auf denen ein QR-Code für die Luca-App angebracht ist. Zurzeit besteht noch keine Schnittstelle mit dem Gesundheitsamt. Die Teilnahme an diesem Projekt ist freiwillig.

„Wir machen gerne bei dem Testlauf der Luca-App mit und unterstützen die lokalen Verantwortlichen bei der Einrichtung. Dieses System verspricht eine datenschutzkonforme Nachverfolgung von Kontakten, die auch für uns als Kultur-Veranstalter von Interesse ist. Wir hoffen, dass wir so zur Akzeptanz dieses Instruments im Kampf gegen die Pandemie beitragen“, kommentiert Bürgermeisterin Anette Schmidt die Entscheidung der Stadtverwaltung. stv