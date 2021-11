Stadtmeisterschaft für Mannschaften

Tauberbischofsheim. Der Schützenverein veranstaltet von Mittwoch, 17., bis Samstag, 20. November, die 36. Stadtmeisterschaften für alle Firmen, Behörden und Vereine aus Tauberbischofsheim und den Stadtteilen im Gewehrschießen. Die Meisterschaft wird mit Kleinkalibergewehren des Schützenvereins ausgetragen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alle Firmen, Behörden und Vereine können beliebig viele Mannschaften melden. Jede Mannschaft besteht aus fünf Teilnehmern, von denen die besten vier Ergebnisse gewertet werden. Die Schießzeiten sind Mittwoch bis Freitag jeweils ab 18 Uhr und Samstag ab 10.30 Uhr.

Finalschießen

Wie in den vergangenen Jahren treten die fünf besten Mannschaften am Samstag, 27. November, ab 17 Uhr zu einem Finalschießen gegeneinander an, bei dem die Schützen aus jeder Mannschaft im direkten Vergleich gegeneinander ihre Schießkünste noch einmal unter Beweis stellen können. Im Anschluss daran findet die Siegerehrung statt. Aktive Sportschützen sind nicht zugelassen.

Weitere Informationen können der offiziellen Ausschreibung unter www.schuetzen-tbb.de im Internet entnommen werden. Anmeldungen und Terminabsprachen sind bis zum Sonntag, 14. November, bei Gerald Herdt unter Telefon 09341/95879, möglich.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2