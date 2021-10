Stadtführungen wieder möglich

Tauberbischofsheim. Es sind wieder Stadtführungen möglich. In Zusammenarbeit mit acht Stadtführerinnen und Stadtführern gibt es vom klassischen Stadtrundgang bis hin zu Themenführungen viele Angebote und Erlebnisprogramme in Tauberbischofsheim. Die regelmäßigen Altstadtrundgänge, zu denen sich Einzelpersonen und kleinere Gruppen mit Voranmeldung anschließen können, werden von der Tourist-Information jeden Freitag um 20 Uhr und jeden Samstag um 11 Uhr noch bis Ende Oktober angeboten. Sie dauern jeweils eine Stunde und man kann auf unterhaltsame Weise viel über seine Heimat- oder Urlaubsstadt erfahren. An den Freitagen führt der „Turmwächter“ durch die Altstadt. Der Rundgang endet zum „Abendlied vom Türmersturm“ um 21 Uhr am Schlossplatz. Über zehn verschiedene buchbare Stadtführungen zu vielen Themen und für jede Zielgruppe stehen zur Auswahl. Weitere Informationen gibt es bei der Tourist-Information der Kreisstadt (Telefon 09341/80333).

