Stadtführungen mit dem Turmwächter

Tauberbischofsheim. Die regelmäßigen Altstadtrundgänge, zu denen sich Einzelpersonen und kleinere Gruppen mit Voranmeldung anschließen können, werden von der Tourist-Information von Tauberbischofsheim ab sofort wieder jeden Freitag um 20 Uhr und jeden Samstag um 11 Uhr angeboten. Sie dauern jeweils eine Stunde. Teilnehmer erfahren auf unterhaltsame Weise viel über die Kreisstadt.

AdUnit urban-intext1

Die Rundgänge finden bei jedem Wetter statt und die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Treffpunkt ist jeweils vor dem Rathaus am Marktplatz. An den Freitagen führt der „Turmwächter“ durch die Altstadt. Der Rundgang endet pünktlich zum „Abendlied vom Türmersturm“ am Schlossplatz (21 Uhr). Es gelten die aktuellen Hygienevorschriften.

© Stadt TBB

Weitere Informationen gibt es bei der Tourist-Information Tauberbischofsheim, Telefon 09341/80333 (Mail: tourismus@tauberbischofsheim.de).

Bereits am Donnerstag, 1. Juli, findet um 16.30 Uhr ebenfalls eine Stadtführung statt. Treffpunkt ist am Rathaus auf dem Marktplatz. Veranstalter sind der Diag KAG Tauberbischofsheim in Kooperation mit dem Bildungszentrum. Frank Schwartz führt die Teilnehmer. Interessierte sind willkommen, es wird ein Teilnehmerbeitrag erhoben. Auch diese Führung findet unter den aktuellen Coronabedingungen statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung unter Telefon 09341/897652 (Mail: info@bildungszentrum-tauberbischofsheim.de. Bild: Stadt TBB

AdUnit urban-intext2