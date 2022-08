Stadtbild mit geprägt

Tauberbischofsheim. Klaus Gey feierte seinen 90. Geburtstag. Tauberbischofsheims Stellvertretender Bürgermeister Gerhard Baumann kam zum Gratulieren vorbei und überbrachte dem Jubilar Präsent und Geburtstagsgrüße der Stadt sowie eine Urkunde des Ministerpräsidenten. Klaus Gey prägte unter anderem als Bauingenieur das Stadtbild von Tauberbischofsheim wesentlich mit.

Klaus Gey wurde in Chemnitz geboren, wo seine Eltern ein großes Geschäft für Schirme und Lederwaren hatten. Dort verbrachte er eine sorglose Kindheit mit seinen vier Geschwistern, bis seine Mutter 1940 starb und der Vater nicht aus dem Krieg zurückkehrte. Er erlernte den Maurerberuf und studierte anschließend an der Baufachschule in Görlitz. Mit dem Ingenieursabschluss übersiedelte er nach Düsseldorf und im Herbst 1957 kam er mit seiner Frau Leonore, die er 1955 geheiratet hatte, nach Tauberbischofsheim.

Hier arbeitete er 15 Jahre bei der Firma Jana als Leiter der Hoch- und Ingenieurabteilung mit 120 Mitarbeitern. 1972 machte er sich mit einem eigenen Büro für Bauwesen selbständig. Sein erster Großauftrag war die Bauleitung für den Neubau des Langzeitkrankenhauses und später auch der Seniorenwohnanlage. Das Ingenieurbüro ging 2001 über in „Gey & Partner“. Die Partner waren Sohn Mathias Gey als Architekt und Schwiegersohn Uli Jost als Baustatiker sowie Werner Biereth als Gutachter für Bauschäden. Er selbst ging in den wohlverdienten Ruhestand.

Heute ist Klaus Gey verwitwet und wird von Tochter Andrea und Sohn Mathias liebevoll umsorgt. Seine große Freude sind seine beiden Enkel Franz und Thomas. Baugroßprojekte der Firmen Weinig und VS wurden mit ihm realisiert. Er war Gründungsmitglied des Fechtclubs und lange Jahre Vorstandsmitglied. Sein Sohn wurde 1958 Weltmeister im Florettfechten in Lousanne.

Den sicherlich zahlreichen Glückwünschen schließen sich die FN an. sttbb