Stadt Tauberbischofsheim gibt wichtigen Zuschuss für die Tafel

Tauberbischofsheim. Bürgermeisterin Anette Schmidt übergab am Donnerstag, 24. Februar, einen Scheck über 5530 Euro an die Tafel Tauberbischofsheim. Die Tafel engagiert sich für Menschen, die ihren Alltag nur schwer aus eigener Kraft finanzieren können. Mit dem Zuschuss erkennt die Stadt die Not und die Notwendigkeit der Tafel an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Der Gemeinderat und ich stehen voll hinter der sinnvollen Arbeit und dem Engagement der Tafel. Die Einrichtung wird dringend gebraucht“, sagte die Bürgermeisterin bei der Scheckübergabe. Caritasvorsitzender Matthias Fenger berichtete über den großen organisatorischen Aufwand, der hinter der Tafel steckt. Die Lebensmittel werden beispielsweise nicht geliefert, sondern müssen abgeholt, sortiert und für den Verkauf vorbereitet werden.

5530 Euro für die Tafel: Das Bild zeigt (von links) Sylvia Hehn (Tafelladenleitung), Guido Imhof (Caritasverband), Bürgermeisterin Anette Schmidt und Matthias Fenger (Vorsitzender Caritasverband). © Stadtverwaltung/Helga Hepp

„Jeder, der in Not ist, hat es verdient, dass er Hilfe bekommt“, ist die Leiterin des Tafelladens, Sylvia Hehn, überzeugt. Allerdings stoße man immer wieder an Grenzen. Die Gesamtsituation habe sich durch Corona noch verschärft. Immer wieder würden Lebensmittel und Helfer knapp.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren