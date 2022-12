Stadt gibt Geld für Weltcup

Tauberbischofsheim. Der Fecht-Club hat bei der Stadt einen Zuschussantrag für die Organisation und Ausrichtung des Damen-Florett-Weltcups, der vom 5. bis 7. Mai in Tauberbischofsheim stattfindet, gestellt. Konkret hat der Verein darin um eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 15 000 Euro gebeten.

Das Turnier, das in diesem Jahr in der Kreisstadt stattfand, wurde mit der gleichen Summe unterstützt, allerdings hatte da die Bürgerstiftung die Hälfte des Betrags (7500 Euro) übernommen. Im kommenden Jahr wird dies laut Stadtverwaltung nicht mehr so sein. Denn die Bürgerstiftung habe eine erneute Bezuschussung abgelehnt. Grund: eine derartige Zuwendung entspreche nicht dem Stiftungszweck. Daher schlug Bürgermeisterin Anette Schmidt vor, den vollen Betrag zu übernehmen. „Die Strahlkraft des Fechtclubs ist nach wie vor groß“, sagte sie. Der Gemeinderat stimmte geschlossen zu. gf