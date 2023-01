Stadt für einen möglichen „Blackout“ gerüstet

Tauberbischofsheim. Zwar wird er für sehr unwahrscheinlich gehalten, dennoch: Eine Arbeitsgemeinschaft bei der Stadt Tauberbischofsheim hat sich unter der Leitung von Sabine Oberst mit der Thematik befasst und einen Notfallplan erstellt.

Den präsentierte sie dem Gemeinderat bei seiner Sitzung am Mittwoch im Gründerzentrum. Als Ortspolizeibehörde sei die Stadt verpflichtet, Alarm- und Einsatzpläne auszuarbeiten und stetig fortzuführen, erläuterte Oberst. Wichtige kritische Infrastruktur und die Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung gelte es zu gewährleisten, auch wenn Rathaus und Klosterhof geschlossen würden.

Ein Krisenstab in der Kernstadt wird im Fall der Fälle im Feuerwehrgerätehaus seinen Sitz haben, in dem ein Notstromaggregat die Kommunikation gewährleistet. An der Spitze steht die Bürgermeisterin. Weitere Mitglieder sind Amtsleiter, das Ordnungsamt, der Bauhof, Vertreter der Feuerwehr und ein Administrator. Die Aufgaben sind, sich selbst und die Bürger zu informieren, Notfalltreffpunkte einzurichten, die Lage zu beurteilen, Maßnahmen zu priorisieren und zu prüfen und die Anordnungen zurückzunehmen, wenn die Krise beendet ist. In der Kernstadt sind alle Einrichtungen am und um den Wörtplatz positioniert. Ein Notfalltreffpunkt wird in der Sporthalle eingerichtet. Dort ist Notstrom vorhanden. Die Stadt hat dort zudem 50 Feldbetten und 100 Decken vorrätig. „Außerdem werden DRK und Rettungsdienst vor Ort sein“, so Oberst.

Die Kommunikation sei über die Feuerwache zur Leitstelle per Digitalfunk gesichert. Für die interne Kommunikation stünden Funk und Mobilfunk zur Verfügung. Wenn gar nichts mehr gehe, müssten Boten eingesetzt werden.

Zentrale Anlaufstellen

In den Ortsteilen werden die jeweiligen Feuerwehrgerätehäuser zu Treffpunkten, die im Notfallplan als „Leuchttürme“ bezeichnet werden. Sie werden durch Notstrom aus dem Fahrzeug elektrisch versorgt. Notfalltreffpunkte dienen der Information, Hilfe und Versorgung. Außerdem koordiniert man dort Hilfsangebote aus der Bevölkerung. Weil im Krisenfall die Notfallnummern 110 für die Polizei und 112 für Feuerwehr und Krankenwagen nicht mehr funktionieren, ist diese zentrale Anlaufstelle so wichtig.

Da auch die Wasserversorgung Strom benötigt, sei das Dittigheimer Wasserwerk mit einer Notstromversorgung ausgestattet. Sollte das Trinkwasser nicht mehr über die Hausanschlüsse verfügbar sein, werden drei Wasserentnahmestellen in der Kernstadt eingerichtet. Auch über die Beschaffung zusätzlicher Aggregate werde nachgedacht.

Für viele Gemeinderäte interessant, weil unbekannt, war die Tatsache, dass sich das Regenüberlaufbecken 7, das der Entwässerung der Altstadt dient, unter dem Wörtplatz liegt und über ein Notstromaggregat betriebsbereit gehalten werden kann. Im Krisenfall hat der Bauhof die Aufgabe, die Verkehrssicherheit aufrecht zu erhalten und Dienstleistungen für die Verwaltung zu übernehmen. Da sich der Notfallplan auf die Aufgaben der Stadt für ihre Bürger bezieht, nicht aber auf die Vorsorge der Bürger selbst auf einen Notfall, gab Sabine Oberst den Tipp, sich beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zu informieren. Auch die städtische Internetseite enthalte Tipps. Die Bevölkerung gelte es, ohne Panikmache für die Selbstvorsorge zu sensibilisieren.

Bürgermeisterein Anette Schmidt bescheinigte der Arbeitsgruppe, gute Arbeit geleistet zu haben, indem Strukturen geschaffen wurden. Auch Josef Morschheuser fand den Plan „toll“ und fragte nach einer praktischen Übung. Kurt Baumann (CDU) hält es für wichtig, dass das Wasser weiter fließt. Er bescheinigte der Stadt aber, auf einem guten Weg zu sein. Leonhard Haaf (Bürgerliste) befürwortete das Aufgreifen dieses Themas und plädierte für Vorsorge, denn nach zwei Tagen Blackout könne es zu Anarchie kommen, habe er gelesen.