Stadt bietet Betreuung an

Tauberbischofsheim. In den kommenden Sommerferien wird es wieder eine abwechslungsreiche Sommerferienbetreuung der Stadt Tauberbischofsheim geben. Diese findet vom 2. bis 13. August sowie vom 6. bis 10. September in der Christian-Morgenstern-Grundschule statt. Das Angebot richtet sich an alle Grundschulkinder und unterstützt besonders berufstätige und alleinerziehende Eltern bei der Überbrückung der Ferienzeit. Die Betreuung findet von Montag bis Freitag von 7.30 bis 13.30 Uhr statt und kann sowohl wochenweise als auch tageweise gebucht werden.

Verbindliche Anmeldungen nehmen die Mitarbeiterinnen des städtischen Familienbüros ab sofort unter Telefon 09341/80354, 80355 oder 803925 sowie per Mail (familienbuero@tauberbischofsheim.de) entgegen.

Auch über das Online-Portal tauberbischofsheim.feripro.de sind ab sofort Anmeldungen möglich.