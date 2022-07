Stabwechsel vollzogen

Main-Tauber-Kreis. In einer feierlichen Veranstaltung im Beisein von Gästen übergaben die beiden bisherigen Präsidentinnen des Inner Wheel Clubs Tauberfranken, Gertrud Steuer und Anne Müller, ihre Ämter an ihre Nachfolgerinnen Heidi Mansdörfer und Evelyn Albert-Reusch und verbanden damit zugleich einen Überblick über das abgelaufene Jahr, das unter dem Motto „Miteinander auf neuen Wegen“ stand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Leider hatten die Corona-Einschränkungen manche Planungen vereitelt und mehrere Treffen konnten nur per Zoom-Meeting durchgeführt werden, was aber dem Zusammenhalt der Mitglieder des Service Clubs keinen Abbruch tat. Und einige Programmpunkte konnten doch durchgeführt werden. Zum Wesen eines Service Clubs gehört neben dem Geselligen vor allem die Unterstützung von sozialen Projekten, und so wurden wieder divers Spendenaktionen durchgeführt.

Mit dem Dank an die bisherigen Vorstandsmitglieder ging die Präsidentinnenkette an die Nachfolgerinnen weiter, deren Amtszeit, ein Jahr betragen wird.

Mehr zum Thema Rotary-Club Bad Mergentheim Ralf Blumenstock ist neuer Präsident Mehr erfahren

Das vielversprechende Motto des jetzigen Jahres lautet: „Das Schönste, was wir erleben können, ist das Leben selbst in all seinen Facetten“.