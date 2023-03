Stabwechsel bei der Liga

Main-Tauber-Kreis. Manuela Grau (rechts) hat den Vorsitz von Stefan Schneider bei der Liga der Freien Wohlfahrtspflege im Main-Tauber-Kreis übernommen. Wie ihrem Vorgänger vom Caritasverband Heilbronn-Hohenlohe geht es auch ihr um den guten Zusammenhalt und die fruchtbare Zusammenarbeit für die Menschen vor Ort. Manuela Grau ist Geschäftsführerin des Deutschen Roten Kreuzes Tauberbischofsheim.

„Zusammen mehr bewegen“ lautet das Motto der Liga, die den Schwachen in der Gesellschaft eine Stimme geben will. In enger Kooperation setzen sich ihre Mitglieder für die Interessen hilfsbedürftiger und benachteiligter Menschen ein.

Sozialdezernentin Elisabeth Krug freut sich auf die weiterhin gute Zusammenarbeit zwischen dem Landratsamt und den Liga-Mitgliedern für die Menschen im Main-Tauber-Kreis. hvb/Bild: Heike von Brandenstein