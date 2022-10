Odenwald-Tauber. Etwa 60 Frauen haben an dem ökumenischen Gottesdienst zum Thema des evangelischen Frauensonntags „Spuren des Wandels“ in der evangelischen Kirche in Tauberbischofsheim teilgenommen.

Mit selbst formulierten Texten spürte das Team der ökumenischen Frauenarbeit der Region Odenwald-Tauber den verschiedenen Spuren des Wandels im Leben von Frauen nach. Veränderungen der beruflichen und privaten Möglichkeiten für Frauen in den letzten 100 Jahren, Klimawandel, körperliche Veränderungen mit dem Alter, Wandel in Kirche und Gesellschaft waren Thema, wie es in einer Pressemitteilung hießt.

Zu einer beschwingten Stimmung trug ganz entscheidend der „Offene Singtreff“ Tauberbischofsheim unter der Leitung von Christa Gutmann bei. Mehrstimmige Lieder, bei denen gut mitgesungen werden konnten, bereicherten dabei Feier.

Die Kollekte von 409 Euro geht an den Förderkreis „Leben braucht Segen“. Deren Vorsitzender Bernhard Heilig aus Seckach befindet sich gerade in Peru, um dort die Fortschritte der Projekte zu unterstützen. In Peru wird der Grundbedarf an Lebensmitteln in ländlichen Regionen meist über Kleingärten gedeckt. Daher wird Wasser nicht nur für den alltäglichen Gebrauch benötigt, sondern stellt als Voraussetzung für landwirtschaftliche Kultivierung einen Grundstein der Ernährungsversorgung dar.

Meist werde das Wasser unter größter körperlicher Anstrengung aus Brunnen gezogen oder Eimer für Eimer kilometerweit herbeigeschafft, wie die Frauen erfuhren.

Der Förderverein unterstützt mit Geld und Fachwissen den Bau von Rohrbrunnen und einfachen Pumpen. Außerdem werden sanitäre Anlagen gebaut und Schulungen in Hygiene durchgeführt, um Krankheiten zu vermeiden, heißt es abschließend in der Mitteilung.