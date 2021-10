Tanken wird immer teurer. Nach den Tiefständen des Jahres 2020 steigen die Preise in schwindelerregende Höhen. Wir wollten von zwei Tankstellenbetreibern wissen, wie sie die Situation beurteilen.

Main-Tauber-Kreis. Ein Mann steht mit seinem Sattelzug an einer Tankstelle in Tauberbischofsheim und schaut sich kopfschüttelnd die Anzeigetafel mit den Preisen an. Seit 20 Jahren, berichtet er

...