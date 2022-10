Sprechzimmer online

Tauberbischofsheim. Alle Suchtberatungsstellen des AGJ-Fachverbandes und somit auch die Suchtberatungsstelle des AGJ im Main-Tauber-Kreis bieten seit September einen neuen niederschwelligen und unkomplizierten Zugang zu ihren Hilfen an. Das „Online Sprechzimmer“ richtet sich an alle Hilfesuchenden – von Betroffenen über Angehörige bis hin zu allgemein Interessierten rund um das Thema Sucht. Neben dem Vorteil der ortsunabhängigen Erreichbarkeit ist die Niederschwelligkeit wichtig: Dieser Aspekt ist für viele Hilfesuchenden gerade in der Suchthilfe wichtig. Über das Sprechzimmer kann man unkompliziert und anonym mit den Beratungsstellen in Kontakt treten. Weitere Infos unter Telefon 09341/897370, E-Mail suchtberatung-maintauberkreis@agj-freiburg.de.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1